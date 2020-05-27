سمو الأمير يتلقى اتصالا من زعيم التيار الصدري بالعراق للتهنئة بعيد الفطر

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين متمنيا سموه لسماحته دوام الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق كل الرقي والازدهار.