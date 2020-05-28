وزير البلدية: إطلاق خدمة حجز مواعيد لمقابلة المسؤولين.. قريباً

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم أن بلدية الكويت ستطلق عبر موقعها الالكتروني قريبا خدمة جديدة تتيح للمراجعين حجز مواعيد لمقابلة المسؤولين.

وقال الجاسم في بيان صحفي اليوم الخميس ان الخدمة الجديدة “تتيح للمراجعين حجز مواعيد لمقابلة المسؤولين سواء عن طريق الاونلاين «التواصل المرئي» أو الحضور شخصيا” مبينا أنها تأتي “سعيا لتسهيل اجراءات المراجعين”.

وأوضح ان الخدمة الالكترونية الجديدة تتمثل في امكانية تحديد مواعيد مسبقة مع قياديي بلدية الكويت عبر الموقع الالكتروني للبلدية مما يساعد الكثير من المواطنين على الالتقاء بالتواصل المرئي بالمسؤولين ومناقشتهم وعرض معاملاتهم ومشكلاتهم واقتراحاتهم عليهم.

وأشار إلى ان هذه “الخدمة ستبين تقييم أداء المسؤولين وحجم الاعمال المنجزة والوقوف على مدى تفاعلهم مع معاملات المواطنين” كما ان “هذه الخدمة التي تعد مميزة في الجهاز الحكومي” تحقق أيضا الاشتراطات الصحية اللازمة لتحقيق التباعد المطلوب لتلافي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشدد الجاسم على أن هذه الخدمة تأتي مساندة لسياسة الباب المفتوح “التي نعززها باستمرار في بلدية الكويت” ولتحقيق رغبة كثير من المراجعين في تحديد مواعيد مسبقة للالتقاء بقياديي الوزارة.

واضاف ان هذه الخدمة ستحقق للمراجع ما يشاء من خيارات عبر زيارة المسؤول مباشرة او من خلال التواصل المرئي وتحديد موعد مسبق معه “حيث إن الهدف الرئيسي لبلدية الكويت هو خدمة المجتمع وتحقيق أعلى جودة في الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وأكد الجاسم في هذا السياق أن بلدية الكويت مستمرة في تطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للمواطنين سعيا منها لإنجاز أكبر قدر من المعاملات في أقل وقت ممكن “مما يساعد في توفير الوقت والجهد على المواطنين ويمكنهم من الاستفادة من الخدمات الالكترونية للبلدية على أكمل وجه”.