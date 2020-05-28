الوزيرة الفارس: إطلاق استبيان إلكتروني لتعديل مواد لائحة «الرعاية السكنية»

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن إطلاق استبيان إلكتروني يستهدف الاطلاع على اقتراحات المواطنين والمواطنات حول لائحة الرعاية السكنية خاصة في شأن مواضيع ومواد تتعلق بـ«البدل» وإصدار وثيقة التملك وحفظ حقوق الأسرة الكويتية.

وقالت الفارس إن مثل هذه الخطوة تأتي بعد عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التي تمت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية مع مجاميع من الشباب الكويتي و المواطنين والمواطنات لدراسة سبل تعديل مجموعة من مواد لائحة الرعاية السكنية في دولة الكويت.

وأضافت أن هذا الإستبيان يأتي لكون الطموح اليوم يكمن في خدمة المواطن الكويتي، داعية ومتمنية من المواطنين في الكويت التفاعل الإيجابي مع الاستبيان الذي أطلق في شأن تعديل لائحة الرعاية السكنية.

وأشارت الفارس إلى سعيها لفتح الآفاق للوصول لأفضل حلول إسكانية واقتراحات المواطنين ستكون محل اهتمام لنا في تطوير وتعزيز عملنا.