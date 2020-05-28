غسيل وتعقيم 3460 حاوية مختلفة الأحجام بـ«العاصمة» و«الفروانية» و سوق الفرضة بـ«الجهراء»

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة قامت بغسيل وتعقيم ١٠٠٠ حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة ونقل ٧٥٠ درب من النفايات البلدية والسكانية ، نقل ٧٣ درب من النفايات الانشائية فضلا عن نقل ٧١ درب من نفايات الأشجار المهملة والأثاث والسكراب .

ومن ناحية اخرى، كشفت ادارة العلاقات العامة عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بغسيل وتعقيم ٢٤٦٠ حاوية من حاويات المحاجر الصحية ومركز الايواء بالجليب.

وأشارت الى قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بتعقيم جميع المرافق الخارجية لسوق الفرضة.