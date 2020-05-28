سمو الأمير يهنئ رئيستي اثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهما

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ساهلي زويدي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا سموه لفخامتها دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيسة ساهلي زويدي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا سموه لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة مماثلتين.