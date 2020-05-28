سمو الأمير يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الأسبق في العراق

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من معالي الدكتور نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق في جمهورية العراق الشقيق ورئيس ائتلاف دولة القانون عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق كل الرقي والازدهار.