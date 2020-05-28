«الموانئ»: 93 % نسـبة الكوادر الوطنية في المؤسسة

أكدت مؤسسة الموانى الكويتية حرصها التام على مواكبة «رؤية 2035» لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عبر مواصلة تنفيذ خطة رفع مستوى الخدمات وفقا للمعايير الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات العمل المتنوعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي ردا على ما أثير من شائعات في عدد من حسابات التواصل الاجتماعي أن أعداد الوافدين العاملين في المؤسسة ضمن الحدود الدنيا بإجمالي 40 غير كويتي، وهذا العدد يعد من الأقل على مستوي الجهات الحكومية.

وشددت المؤسسة على أن إدارتها الجديدة قامت خلال الفترة الماضية بتوظيف نحو 215 من الكوادر الوطنية من خلال 4 إعلانات بالصحف اليومية في مقابل الاستغناء عن العديد من غير الكويتيين، كما واصلت برامج التدريب والتأهيل الكوادر المعينة لتأهيلها للعمل في مختلف المجالات الفنية والإدارية بمواقع المؤسسة المختلفة.

وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة الكوادر الوطنية بلغت 93 % وهي تعد من أعلى النسب في الجهات الحكومية رغم أن غالبية أعمالها ووظائفها فنية وشاقة.

واستنكرت المؤسسة ما يتم بثه وترويجه من قبل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من رسائل وشائعات تحتوي على الكراهية والتعصب بهدف بث سموم الفتن والشقاق بين المواطنين والوافدين على أرض الكويت بمعلومات غير صحيحة، كما حثت المواطنين على عدم الانجراف وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة.

وكشفت المؤسسة عن أنها أبلغت الجهات المختصة لرصد وسائل بث تلك الشائعات وجميع حسابات التواصل الاجتماعي المروجة لها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأهابت المؤسسة بالجميع عدم المشاركة والانجرار وراء الشائعات تفاديا للتعرض للمسائلة القانونية، ودعما لجهود المؤسسة وخططها الرامية الى تحقيق المزيد من التطوير والتوسع والنمو.