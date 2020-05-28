«الصحة»: منع سحب العاملين في «الطوارئ» و«العناية المركزة» لتشغيل العيادات الخارجية

منعت وزارة الصحة سحب العاملين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وفرق الكوفيد «19-covid» في المستشفيات والمراكز الطبية من الأطباء في كافة التخصصات سواء الجراحية أو غير الجراحية وكذلك وأفراد الهيئة التمريضية والخدمات الطبية المعاونة، للعمل في العيادات التي سيتم استئناف عملها بعد غدا الأحد.

جاء ذلك في تعميم جديد للوزارة ملحقًا لتعاميمها السابقة لتنظيم آلية العمل لتشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات.

وجاء في التعميم الجديد “عطفا على التعميم رقم 68 لسنة 2020 بشأن عودة تشغيل العيادات الخارجية تدريجية اعتبارا من تاريخ 2020/5/31 ونظراً للوضع الصحي الوبائي وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والحاجة إلى استمرار الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات، يرجى الالتزام بالاتي:

«إدارة العيادات الخارجية بالأطباء بمستوى اختصاصي أول فما فوق فقط، كما يمنع سحب الفئات التي ذكرت سالفا».