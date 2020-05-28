ممثل سمو الأمير وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في اجتماع حول تمويل التنمية في عصر «كوفيد 19»

ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت إلى أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية في عصر «كوفيد 19» وما بعده الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الإتصال المرئي بدعوة مشتركة من رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء جمهورية جامايكا والأمين العام للأمم المتحدة وذلك في سياق تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول ملموسة وعاجلة للتحديات التي يواجهها العالم جراء تفشي وباء فايروس كورونا المستجد وتبادل الأفكار والرؤى تجاه مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وضم وفد دولة الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.