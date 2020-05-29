وزير الأوقاف: استئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد سيكون بمناطق السكن النموذجية فقط.. ودون صلاة الجمعة

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أن استئناف إقامة صلاةالجماعة في المساجد سيكون في مناطق السكن النموذجية فقط ودون صلاة الجمعة في المرحلة الأولى.

وقال العفاسي لوكالة الأنباء الكويتية إنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء مساء الخميس باستئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد خلال المرحلة الأولى من مراحل العودة التدريجية سيتم تحديد تاريخ الاستئناف بعد استكمال تجهيز المساجد وفق الاشتراطات الصحية.

وأوضح أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع لتعقيم المساجد ابتداء من يوم الأحد المقبل مع استمرار تعليق صلاة الجماعة في المساجد الواقعة في المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية والزراعية وذات الكثافة السكانية العالية ومساجد الأسواق والشاليهات والحدائق العامة ومحطات الوقود والطرق السريعة.

وأشار العفاسي إلى أنه تم وضع الضوابط المنظمة لإقامة صلاة الجماعة في المساجد حسب الاشتراطات الصحية وفتاوى هيئة الفتوى بوزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية وسيتم إعلانها في الأيام المقبلة.