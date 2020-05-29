الصويان: ضرورة استئناف عملية الصيد.. وفتح سوقي السمك في «شرق» و«الفحيحيل»

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ضرورة استئناف عملية الصيد وفتح سوقي السمك بشرق والفحيحيل، لافتا إلى أن عدم فتحهما تسبب في ضرر كبير للصيادين والمستهلكين.

وقال الصويان في تصريح صحافي اليوم ان أسواق السمك ضرورة وغلقها تسبب في سوق سوداء وارتفاع الأسعار، داعيا الجهات المسؤولة إلى عودة فتح السوقين مثلما كان أثناء الحظر الجزئي، ويكون الدخول فقط للشركات والمطاعم والأسواق المركزية كمرحلة أولى على أن يتم عودتهما بشكل كامل في الوقت الذي يحدده متي شاء مجلس الوزراء.

وناشد الصويان مجلس الوزراء الموقر النظر إلى قطاع الصيد، آملا أن يأتي ذكره في خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الأزمة تدريجيا، لافتا إلى عدم ذكره في جميع المراحل المعلنة من الحكومة، راجيا إنصاف هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات التى تساهم فى منظومة الامن الغذائى للدولة.