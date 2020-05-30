غسيل وتعقيم 975 حاوية مختلفة الأحجام بـ«العاصمة»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بغسيل وتعقيم 975 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة قامت بغسيل وتعقيم 600 حاوية سعة 240 لتر، 205 حاوية سعة 1100 لتر إلى جانب 170 من السلال المتحركة ونقل 75 درب من النفايات البلدية والسكانية، نقل 50 درب من النفايات الإنشائية فضلا عن نقل 88 درباً من نفايات الأشجار المهملة والأثاث والسكراب.