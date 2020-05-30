سفارتنا في لندن: حجر إلزامي لمدة أسبوعين للراغبين بالسفر إلى ايرلندا

دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم السبت المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية ايرلندا الى الاخذ بالاعتبار ان السلطات الايرلندية فرضت حجرا الزاميا للقادمين الى البلاد اعتبارا من ال28 مايو الجاري ولمدة اسبوعين للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقالت السفارة في بيان لها ان الاجراءات الجديدة تضمنت ضرورة قيام المسافر قبل موعد سفره الى جمهورية ايرلندا بابلاغ الجهات الرسمية بمكان اقامته ورقم هاتفه للتحقق من التزامه بفترة الحجر الاجباري وذلك من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني «www.gov.ie/locatorform».

واشار البيان الى ان اجراءات الحجر الالزامي ستطبق على جميع القادمين لمدة اسبوعين من تاريخ الوصول الى اي نقطة حدودية في جمهورية ايرلندا اعتبارا من 28 من مايو الجاري وحتى 18 يونيو المقبل.

ولفت البيان الى ان السلطات الايرلندية ستقوم بمراجعة هذه الاجراءات عقب تطبيقها لاحقا والاعلان عما يستجد من اجراءات بالنسبة للمسافرين.

وكانت وزارة الصحة الايرلندية اعلنت يوم امس الجمعة ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» الى 1645 حالة بينما بلغ عدد الاصابات 24876 حالة.