7 لجان لمتابعة «التعليم عن بعد» بـ«الهندسة»

كشف القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د. رائد بورسلي، عن تشكيل 7 لجان لوضع الاحتمالات الخاصة حول انطلاق التعليم عن بعد “اونلاين”، وهي: “لجنة التعليم الالكتروني، ولجنة الاختبارات الالكترونية، ولجنة المحاضرات المشتركة، ولجنة تسجيل مواد، ولجنة المختبرات، ولجنة السلامة والاعمال اللوجستية، واخيرا اللجنة الاعلامية”.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول خطط الكليات عن التعليم عن بعد بحضور مجموعة من عمداء الكليات والتي اقيمت عبر تطبيق يوتيوب مؤخرا.

وذكر بورسلي، “ان الجامعة هي الوحيدة التي لم تستكمل الدراسة عبر الاونلاين، وفي المقابل نجد اكثر الجامعات في العالم طبقت التعليم عن بعد في ظل هذه الازمة الصحية التي اسفرت عن مواصلتها للتعليم”.

ومن جانبه، قال القائم باعمال عميد كلية العلوم الحياتية د. احمد اللافي، “ان الكلية وضعت كافة جاهزيتة امام الادارة الجامعية في الخطة البديلة لبدء الدراسة والتي ستكون في شهر اغسطس القادم، كما ان شهر يونيو المقبل سيكون فترة لتدريب اعضاء هيئة التدريس على البرامج الخاصة في التعليم عن بعد وهما: البلاك بورد ، والمايكروسوفت تيمس”.

وتابع اللافي، “ان الكلية تستطيع اطلاق الدراسة قبل التاريخ الذي تم تحديده من قبل الأدارة الجامعية خلال أغسطس المقبل نظرا لجهوزية واستعدادات الكلية”.

ومن جهته، قال العميد المساعد لشؤون الابحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. محمد زنيل، “ان الكلية خلال استعدادها لخطة التعليم عن بعد شكلت فريق عمل وابتعدت عن اللجان حتى يكون العمل في غاية السهولة”.

وتابع زينل، “ان استعدادت الكلية ستكون في تدريب اعضاء هيئة التدريس على نظام التعليم عن بعد، فقد كلف كل قسم علمي في الكلية بعدد أثنان من أعضاء هيئة التدريس ليشرفوا على عملية التدريب، كما اننا نطلب من كل عضو هيئة تدريب في تاريخ ٢٠ يونيو المقبل ان يمارس التدريبات مع طلبته على نظام التعليم عن بعد”.

ومن جهته، قال العميد المساعد لشؤون الطلابية في كلية الشريعة والدراسات الأسلامية في جامعة الكويت د. عبدالله العجمي، “ان الكلية وضعت خطة بديلة في شهر مارس الماضي حول استئناف الدراسة، لافتا الى ان الجميع جاهز لاطلاق التعلم عن بعد من الفئتين الاساتذة والطلبة”.

واشار العجمي الى انه “خلال اعداد الخطة تم تشكيل لجان التعليم عن بعد، ولجان خاصة في الدعم الفني، ولجان اختبارات، ولجان ارشاد الطلبة” موضحة ان الخطة تم تقديمها إلى مدير الجامعة، وهي تتضمن خطة “أ” من الكتاب المقدم.

ومن جهتها، قالت العميد المساعد لشؤون الطلابية في كلية الصيدلية بجامعة الكويت د. دلال الطويل، ان الكلية طلبت من جمعية طلبة الصيدلة في جامعة الكويت بتوفير البريد الالكتروني الخاص بكل طالب وطالبة وذلك للتراسل معهم منذ شهر مارس الماضي حتى يتم اعتماد التعليم عن بعد لهم والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني لبلاغهم بذلك.

واضافت “ان الكلية قامت باعداد خطة الكليات وقامت بارسال كتاب إلى مدير الجامعة في تاريخ ١٧ ابريل الماضي عن كيفية طرق التدريس والتي تعتمدها الكلية، وهي المحاضرات والتي ستكون عن طريق الفيديو، والمختبرات ستتحول الى فيديوهات عن التجارب، والتدريب الميداني الذي يكون عادة في المستشفيات بحيث سيتواجد طلبتنا في الصفوف الامامية في المستوصفات والمستشفيات”.