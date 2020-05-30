المنفوحي: السماح للأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من الـ 6 صباحا حتى الـ5:30 مساء

حددت بلدية الكويت مواعيد عمل الأسواق الموازية والأنشطة الواردة في قرار مجلس الوزراء تزامنا مع تطبيق الحظر الجزئي الذي يبدأ العمل به غدا الأحد في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية، حيث أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي قرارا بالسماح للأسواق الموازية وفقا لنظام الحجز المسبق المعمول به في الفترة الماضية بمزاولة نشاطها خلال مواعيد العمل من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء، إلى جانب الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل حسب قرار مجلس الوزراء من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء.

وكذلك سمح القرار للأسواق الموازية في المناطق المعزولة فقط بمزاولة النشاط طوال 24 ساعة.