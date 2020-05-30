«الطيران المدني»: قبول حجوزات المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد على نفقتهم الخاصة

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يقضي بقبول حجوزات المواطنين الكويتيين وأقربائهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم الراغبين في العودة إلى البلاد على حسابهم الخاص.

وقالت «الطيران المدني» في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا القرار جاء بناء على توجيهات وزارة الخارجية الكويتية لاسيما بعد انتهاء رحلات الإجلاء الجوي للمواطنين الكويتيين من الخارج.

وأضافت أن التعميم بسمح لشركات الطيران العاملة في مطار بقبول حجوزات أي مواطن كويتي يرغب بالعودة على نفقته الخاصة وذلك على متن رحلات الطيران التجارية القادمة الى الكويت مشيرة إلى أن هذا التعميم يطبق اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.