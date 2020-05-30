النجار: تنسيق مع «الداخلية» لتيسير حركة موظفي القطاع الأهلي الطبي من المناطق المحظورة

كشفت وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات الأهلية د.فاطمة النجار عن التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح لموظفي القطاع الاهلي الطبي بالخروج والدخول للمناطق المحظورة بهويات العمل.

وأوضحت النجار عن التنسيق بالسماح لموظفي القطاع الاهلي العاملين في المراكز والمستوصفات و العيادات والمختبرات الطبية بالخروج والدخول للمناطق المحظورة بهويات العمل التي تحمل اسم المؤسسه الاهلية بشرط ان يسمح لهم بذلك حتى الساعه 6 مساء وقت بداية الحظر الجزئي.

وأفادت بأن تصاريح العاملين في المستشفيات ممتدة الى ما بعد ساعات الحظر الجزئي تماشيا مع نظام عمل فيها، مثمنة اوجه التنسيق التي تمت مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وأكدت النجار بان الوزارة حريصة على العمل على تقديم كل التسهيلات للكوادر الطبية بما يمكنها من اداء رسالتها السامية وبما يخدم صحة وسلامة المراجعين وتقديم افضل سبل الرعاية الطبية لهم.