وزير الداخلية: الحظر الجزئي خطوة نحو عودة الحياة الطبيعية

عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن أمله بأن تعود الحياة الى طبيعتها مع الانتقال من الحظر الشامل الى الجزئي، متوجها بالشكر لجميع العاملين في الصفوف الأمامية والفرق المساندة والمتطوعين.

وقال الصالح إن «فترة الحظر بكل ما حملته من تحديات أكدت ما هو مؤكد لنا بوجود رجال ونساء على قدر عال من المسؤولية، في الصفوف الأمامية أو الفرق المساندة والمتطوعين».

وأضاف «نقدر التعاون الكبير للمواطنين والمقيمين في الالتزام بقواعد الحظر الشامل، وإن كان هناك بعض التجاوزات الفردية فإن القانون أخذ مجراه ضد المخالفين. و‏نشكركم جميعا على ما أبديتموه من روح وطنية مسؤولة كان لها أثر ايجابي على اخوانكم العاملين خلال هذه الفترة».