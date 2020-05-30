“الشؤون”: الجمعيات التعاونية لن تستقبل روادها خلال الحظر الجزئي إلا بحجز المواعيد

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب استمرار حجز مواعيد الجمعيات التعاونية عن طريق ” الباركود” للاسواق المركزيه والفروع خلال الفترة المقبلة بعد وقف العمل بقرار الحظر الكلي والعمل بقرار الحظر الجزئي .

واوضح شعيب في تصريح صحفي ان الجمعيات التعاونية لن تستقبل روادها خلال فترة الحظر الجزئي الا من خلال نظام حجز المواعيد ” الباركود ” مشيرا الى انه تم التنسيق بين وزارة الشؤون ووزاره التجاره واتحاد الجمعيات والجهات ذات الاختصاص لكي تستمر الجمعيات التعاونية في استقبال المستهلكين خلال فترة الحظر الجزئي بشكل منتظم .

وعن نظام عمل الجمعيات التعاونية في المناطق التي تقرر عزلها مثل والفروانية وحولي وميدان حولي وخيطان اكد شعيب انها ستعمل ايضا بنظام حجز المواعيد بنظام ” الباركود” وستعمل الاسواق المركزية على مدار 24 ساعة .

واختتم انه تم الايعاز لكافه الجمعيات بحيث يتم فتح فرع على الاقل في كل قطعة لتلبية احتياجات المستهلكين وايضا يكون التسوق في الافرع عن طريق حجز المواعيد .