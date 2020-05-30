وزير التربية: 15 يوليو التقييم النهائي لقضية استئناف العام الدراسي من عدمه

قال وزير التربية د. سعود الحربي تعليقا على تساؤلات الكثيرين عن امكانية انهاء العام الدراسي، مؤكدا انه قرار صعب، وأشار إلى أن الوزارة ستقدم تقريرا يشتمل على تقييم الوضع ونهاية العام الدراسي في 15 يوليو.

وأوضح في مقابلة مع برنامج “ليالي الكويت” على تلفزيون الكويت ان القرار يحتاج إلى تأن ولكن كل الخيارات متاحة ولا يجب القفز على أي منها وكلها خاضعة للتقييم وممكن إعادة النظر فيها بما في ذلك المواعيد المحددة لعودة الصف الثاني عشر وباقي المراحل.

وأكد الوزير انه لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بالعودة إلى مجلس الوزراء، مضيفا، “اختصرنا مناهج الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي.. مع المحافظة على مضمون ومحتوى المادة الدراسية “.

وتابع الوزير: اطمأنوا الطلبة امانة بأعناقنا ولن نضحي بمصلحتهم التعليمية والصحية وسنسهل لهم النجاح، وستكون هناك نحو 437 حصة إلكترونية في منتصف الشهر المقبل

وأضاف د. سعود الحربي أن التعليم الإلكتروني سينطلق في 15 يونيو المقبل والبداية ستكون بالصف الثاني عشر.