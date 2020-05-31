«القوى العاملة»: بدء حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة.. غداً

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء سريان الحظر السنوي لتشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، اعتبارا من يوم غد، أول يونيو تطبيقاً للقرار الإداري رقم 535 / 2015، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا حتى نهاية شهر أغسطس.

وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، في تصريح صحافي، أن فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر وستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار الموسى إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية، مشيرا إلى أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل، مؤكدا الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.

وأكد الموسى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة، مشيرا إلى أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.