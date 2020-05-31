«الداخلية»: تصريح الخروج إلى المستشفى يستلزم تأكيد الوصول إلى المكان المطلوب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه للحصول على التصاريح الطبية خلال الحظر الشامل يمكن الدخول على الرابط https : // curfew paci.gov.kw من ثم إختيار المستشفى أو المركز الصحي المطلوب .

وتوضح الإدارة اله يتوجب على صاحب التصريح تاكيد الوصول من خلال تطبيق Curfew Permits عند الوصول الى المستشفى او المركز الصحي المطلوب ، والذي سيقوم بمقارنة موقع الشخص صاحب التصريح مع موقع المستشفى الموجود في التصريح حتى لا يتم منعه من الحصول على تصريح مستقبله « بلوك ».

وتؤكد الإدارة في حال الاختلاف سيمنع الشخص من الحصول على أي تصريح مستقبلك علاوة على المسائلة القانونية.