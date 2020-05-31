«نزاهة»: تابعتنا إحالة ما أثير حول علاقة الكويت بالصندوق السيادي الماليزي إلى النيابة

– جمع المعلومات والبيانات على مستوى النطاق المحلي وفتح قناة إتصال مع لجنة مكافحة الفساد الماليزية

قال المتحدث الرسمي لهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، إن الهيئة تابعت ببالغ الاهتمام إحالة ما أثير حول علاقة دولة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد فى الصندوق السيادى الماليزي 1MDB إلى النيابة العامة.

وأضاف د. بوزبر، “إدراكاً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بممارسة دورها واختصاصها المناط لها بموجب قانون إنشاؤها ولائحتها التنفيذية، وتنفيذاً لالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC وتكليف مجلس الوزراء الموقر لها، باشرت بجمع المعلومات والبيانات على مستوى النطاق المحلي والتواصل مع الجهات ذات الصلة.”

وأشار د. بوزبر إلى فتح قناة اتصال مع لجنة مكافحة الفساد الماليزية MACC لتبادل المعلومات وجمع الاستدلالات.

وأكد بوزبر، أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسئولة وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالإضرار بالمال العام.