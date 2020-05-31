«الصحة» تتسلم مبنى مستشفى الكويت من الشركة القابضة

تسلمت وزارة الصحة، صباح الأحد، مستشفى الكويت، من شركة المركز الطبي الكويتي القابضة بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية إبراهيم النهام.

وأعلن رئيس الفريق الطبي في مستشفى الكويت د. سلمان الطوالة عن انتقال قسم الأطفال في مستشفى العدان بكافة تخصصاته الطبية إلى المقر الجديد في مستشفى الكويت بمنطقة صباح السالم على طريق الفحيحيل السريع اعتبارا من يوم الأحد، وذلك ضمن خطوات وزارة الصحة للتوسع في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الطوالة. إن المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية لمرضى الأطفال من المناطق السكنية التابعة لمنطقة الأحمدي الصحية والتي تشمل حوادث الأطفال وأجنحة الأطفال العامة والعيادات الخارجية والعناية المركزة للأطفال كذلك تشمل خدمات التغذية وصرف الأدوية وعمل الفحوصات المخبرية والأشعة بالمستشفى والعلاج الطبيعي.

وتقدم الطوالة بالنيابة عن وزارة الصحة بالشكر إلى مجلس إدارة ومساهمي شركة المركز الطبي الكويتي القابضة، المالكة لمستشفى الكويت، على مبادرتها لدعم جهود دولة الكويت في التصدي لجائحة كورونا المستجد والتي تجسد المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه الأزمة غير المسبوقة التي نمر بها.