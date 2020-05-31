وزير الصحة: «الهون أبرك ما يكون»

دعا وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، إلى التعاون والتفاؤل دون تهاون، مستشهدا بالمثل الكويتي «الهون أبرك ما يكون»، مبينا أنه يساهم إيجابيا بخلق واقع جميل.

وقال «أصبح من المهم جداً الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة، مشدداً على أهمية تغطية الأنف والفم جيداً بالكمام، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك».

ودعا الوزير إلى «التزام التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين باستمرار، والحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».