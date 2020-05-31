مفوضية دولة الكويت للاتحاد الأوروبي العربي للثقافة والتنمية.. تشكل هيئتها

تم تشكيل واعتماد هيئة مفوضية دولة الكويت للاتحاد الأوربي العربي للثقافة والتنمية وهو منظمة أوروبية غير حكومية حاصلة على صفة مراقب في الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في عاصمة مملكة السويد ستوكهولم ومعتمدة رسميا، ولديها مفوضيات لها في مختلف دول العالم الغربي والعربي والشرق الأوسط حيث تعنى بالثقافة والعلوم والفنون والآداب والتنمية وأعضائها من من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مختلف العلوم العاملين في الجامعات المتقدمة والمراكز العلمية والبحثية وأصحاب الخبرات.

وقرر مجلس الاتحاد تفويض رئيس التحرير الدكتور زهير إبراهيم العباد – وفق الوثيقة المرقمة «P05220611» – بتمثيل الاتحاد رسميا وتم اعتماد تشكيلة المفوضية.. وتضم المفوضية كوادر كويتية متميزة في تخصصاتها، وستعلن عن جملة من أنشطتها المتنوعة قريبا.