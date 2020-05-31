جمعية خيطان التعاونية تؤكد إصابة 32 من موظفيها بفيروس كورونا

أعلن مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية في بيان له عن تأكيد إصابة 32 موظفاً بفيروس كورونا وذلك بعد أخد مسحات لجميع الموظفين العاملين بالجمعية .

وجاء البيان كتالي: “من منطلق الشفافية كنا ولازلنا نوافيكم بكل المستجدات حرصاً على سلامة المساهمين ومرتادي جمعية خيطان التعاونية تم التنسيق مع وزارة الصحة لأخذ مسحات شاملة للموظفين وتأكد إصابة 32 موظف من أصل 90 بفيروس كورونا بعد اجراء الفحوصات لهم وعليه سيتم إغلاق جميع الفروع في الجمعية باستثناء السوق المركزي للتعقيم والتطهير غداً 2020/6/1 ليستأنف العمل بنفس اليوم الساعة 2 ظهراً متمنين لهم الشفاء العاجل” .