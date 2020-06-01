المنفوحي: إخراج القمامة خلال فترة الحظر الجزئي من الـ4 عصرا حتى الـ6 مساء

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً لجميع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات ومواقع ردم النفايات وشركات النظافة المبرمة عقود مع بلدية الكويت لتنفيذ عقود أعمال النظافة العامة للتقيد بتغيير موعد إخراج القمامة أثناء فترة حظر التجول الجزئي ليصبح من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء وعلى أن يبدأ عمل المكابس والكناسات بها من بعد الساعة الواحدة صباحا ويبدأ عمل الكنس اليدوي والآليات والسيارات والمعدات الأخرى من بعد الساعة الرابعة صباحا لمدة «8» ساعات عمل مع تقيد شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية لتنفيذ عقود النظافة بضرورة التقيد والإلتزام بالشروط الصحية وقرارات وزارة الصحة بالإجراءات الإحترازية.

وأشار المنفوحي إلى أن هذا التعميم جاء إستنادا إلى قرارات مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 28/5/2020 بشأن تعديل مدة حظر التجول لتصبح من الساعة السادسة مساءا إلى الساعة السادسة صباحا إعتبارا من 30/5/2020 وحتى إشعار آخر.