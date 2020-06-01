«إحياء التراث»: حملة بـ10 لغات لتوعية الجاليات بالاشتراطات الصحية لعودة الصلاة في المساجد

قامت جمعية إحياء التراث الإسلامي بتنظيم حملات توعية بالقرارات والأوضاع الجديدة التي أقرتها دولة الكويت من حظر جزئي عام وحظر كامل لبعض المناطق وقرار فتح المساجد والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا من خلال بعض لجانها المتخصصة مشاركة منها في حملات التوعية التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة للتوعية بالإشتراطات الصحية التي يجب مراعاتها حسب تطور الأوضاع وتغيرها فيما يتعلق بأزمة انتشار فيروس كورونا.

ومن هذه الحملات حملة للتوعية خاصة بالجاليات حول الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها عند العودة للصلاة في المساجد، حيث قام مركز الهداية التابع للجمعية بترجمة هذه الاشتراطات والتي أعلنت عنها وزارة الأوقاف مؤخرا إلى عشرة لغات ونشرها بأشكال مناسبة وخصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك تم تنظيم حملة مساندة بعنوان «اعقلها وتوكل» تواكبت مع موعد التحول من الحظر الشامل إلى الحظر الجزئي، وخصوصا الحث على الالتزام بالاشتراطات الصحية مع التوكل على الله عزوجل تحت شعار «رفع الحظر وبقي الحذر».

والجدير بالذكر، أن جمعية إحياء التراث الإسلامي قد استأنفت العديد من أنشطتها الخيرية والاجتماعية وكذلك الثقافية من دروس ومحاضرات وحلقات التحفيظ عبر وسائل التواصل والبث المباشر وذلك إلى جانب ما تقوم به الفرق التطوعية التابعة لها من أعمال خيرية وأنشطة تطوعية داعمة لأجهزة الدولة المختلفة.