قيادة «الحرس الوطني» تستقبل مجموعة من موظفيها القدامى المتطوعين في مواجهة أزمة «كورونا»

استقبلت قيادة الحرس الوطني اليوم الاثنين عددا من المتطوعين من المتقاعدين والمنتهية خدماتهم في الحرس للاستفادة من خبراتهم في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها دولة الكويت وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الوطني في وزارة الداخلية.

وياتي هذا الاستقبال بناء على رغبة المتطوعين في القيام بواجباتهم تجاه وطنهم الكويت في مواجهة ازمة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد العميد رياض محمد طواري للصحفيين ان المتطوعين سيخضعون للفحوصات الطبية في مديرية الخدمات الطبية للتأكد من حالتهم الصحية وجاهزيتهم لتولي المهام والواجبات بالاضافة الى ابلاغهم بالتعليمات التي تؤهلهم لاداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

واعرب عن شكره للمتطوعين على مبادرتهم بمد يد المساعدة “وتوظيف خبراتهم التي اكتسبوها في سنوات العمل بالحرس الوطني لمساعدة اخوانهم”.

واكد العميد طواري ترحيب القيادة العليا للحرس الوطني بهم وتقديرها لمبادرتهم التي تنم عن نواياهم الصادقة في خدمة وطنهم بمثل هذه الظروف.

من جانبهم اعرب عدد من المتطوعين عن سعادتهم بالتطوع والانضمام الى اخوانهم بالحرس الوطني لخدمة الوطن والمساعدة في تجاوز الكويت الغالية ازمة فيروس «كورونا» بكل تبعاتها.