«الداخلية»: رفع البلوك عن مستخدمي إذن الخروج للمستشفيات في الحظر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه انطلاقا من التيسير على المواطنين والمقيمين وتخفيف الأعباء عليهم ، فإنها تعلن أنه سيتم خلال ال 24 ساعة القادمة رفع البلوك عن المخالفين والمتجاوزين الذين قاموا باستغلال واستخدام التصريحات الصحية والطبية دون تأكيد حضورهم اللمستشفيات والمراكز الصحية .

وتؤكد الإدارة إن قرار رفع البلوك جاء كمبادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، مشددة على إنها ستقوم بإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص وإقامة دعاوى قضائية بحقهم في حال تبين تكرار عملية عدم اثبات الحضور حيث سيتم رصد جيع أسماء المخالفين .

وتهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم التصريح لغير الغرض المخصص له .

وتؤكد على ضرورة توثيق الوصول إلى الجهة عن طريق برنامج Curfew Permits .