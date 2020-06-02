«الأشغال»: تلقينا 1678 اتصالا وشكوى.. مايو الماضي

أعلن رئيس قسم خدمة المواطن بإدارة العلاقات العامة في وزارة الاشغال العامة علي بوشهري عن تلقي فرق العمل بالقسم عبر خدمة الخط الساخن لوزارة الأشغال العامة «150» لمجموع بلاغات وصل إلى «1678» اتصالا وشكوى تضمنت مجموعة شكاوى وبلاغات طارئة من اختصاصات الوزارة خلال شهر مايو الماضي.

وأكد بوشهري أن الفرق العاملة في قسم خدمة المواطن مستمرة في العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في تلقي البلاغات الهاتفية مباشرة من خلال الخط الساخن «150» أو عبر رقم واتساب طوارئ وزارة الأشغال «93333150» ويقومون مباشرة بعد تلقيهم للبلاغ أو الشكوى بفتح ملفات في النظام الالكتروني لمتابعة تلك الشكاوي المتعلقة باختصاصات وزارة الأشغال العامة وقطاعاتها وتحويلها بشكل فوري إلى فرق الطوارئ والقطاعات المعنية بطبيعة البلاغ وفي مختلف محافظات ومناطق الكويت.