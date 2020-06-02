«الصحة»: مستحضر «ميتفورمين» لعلاج مرضى السكري في الكويت آمن

طمأن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر بأن الشركات المصنعة لمستحضرات ميتفورمين «metformin» طويلة الأمد لعلاج مرضى السكر والتي خاطبتها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً لسحب منتجاتهم بسبب احتوائها على نسبة أعلى من الحد المسموح به لمادة «n-nitrosodimethylamine»NDMA، غير مسجلة بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ولم يتم تداولهم داخل دولة الكويت.

وأكد البدر في تصريح صحفي أن المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة ميتفورمين والمستخدمة لعلاج مرضى السكر المرخص بتداولها في دولة الكويت آمنة، موصياً الممارسين الصحيين بالاستمرار بوصف الدواء حسب النظم واللوائح المتبعة وعدم توقف المرضى عن استخدام أدوية ميتفورمين إلا باستشارة الطبيب المعالج.

وأفاد بأن المستحضرات المسجلة لم يثبت احتوائها على نسب أعلى من الحد المسموح به من مادة NDMA والتي تصنف كمادة من المحتمل أن تكون مسرطنة في حال التعرض لها بكميات أكبر من الحد المسموح به ولفترات طويلة.

وأضاف البدر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تقوم بمتابعة حثيثة منذ ديسمبر الماضي لتقييم جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة ميتفورمين المسجلة في الوزارة، وذلك للتحقق من نسب مادة NDMA لضمان جودة وسلامة تلك المستحضرات.

كما خاطبت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية الشركات المصنعة لهذه المستحضرات حينها بتقديم شهادات تحليل للمادة الفعالة والمستحضر النهائي تثبت عدم تجاوز مادة NDMA للنسبة المسموح بها، إضافةً إلى تقديم خطة إدارة المخاطر للحد من تكوين هذه الشوائب بالمستحضرات الدوائية.