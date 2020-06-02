وزير الصحة يشكل لجنة استشارية عليا لمواجهة فيروس كورونا

شكل وزير الصحة د. باسل الصباح، لجنة استشارية عليا في ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا برئاسة استشاري أمراض باطنية وروماتيزم د. خالد الجارالله واستشاري التخدير والعناية المركزة د. إبراهيم هادي، نائبًا وعضوية كلا من د. خالد الصبيح، د.خالد السعيد، د. وليد الضاحي، د. رجاء دشتي، د. عبيد الحربي، د. منى الأحمد، د. محمد جمال، د. سناء المطيري.

وحدد الوزير اختصاصات اللجنة، مبينا انها تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل وزير الصحة ووكيل الوزارة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودراسة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد واقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تلقي الاقتراحات المقدمة من الهيئة الطبية، ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد فيما يتعلق بالية التعامل مع جائحة كورونا ودراستها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها مع وضع تصور لخطوات العودة للحياة الطبيعية في كافة أجهزة الدولة بما يتفق مع الاشتراطات الصحية.