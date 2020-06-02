د. سمير الشمري: مرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أكد رئيس وحدة الغدد في مستشفى الجهراء، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء د. سمير الشمري أن مرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض “كوفيد 19”.

وقال الشمري في تصريح صحافي إن الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” تشكل خطورة أكبر على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والحوامل وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة، وأمراض الجهاز التنفسي والرئتين.

ودعا الشمري مرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة الأخرى إلى ضرورة الحذر والحرص وإتباع الإرشادات الصحية، مؤكدا أن خطر الإصابة بالمرض مستمرة، خصوصا في ظل عدم وجود علاج فعال أو لقاح مضاد للفيروس.

ونصح د. سمير الشمري، الجميع في الوقت الحالي بضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات والمحافظة على غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع المحافظة على التباعد الجسدي في الأماكن العامة.

وأشار إلى أن نسبة مرضى السكري في الكويت عالية سواء بين الكويتيين أو المقيمين، لافتا إلى أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن نحو 20% من الكويتيين وغيرهم يعانون من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.