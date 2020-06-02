«التجارة»: ضبط مخزن يمارس الغش التجاري

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لها تمكن من ضبط مخزن يمارس عملية الغش التجاري.

وأضافت الوزارة أن مفتشي وزارة التجارة والصناعة استطاعو ضبط مخزن في منطقة الشويخ الصناعية يزاول نشاطه بمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1979 في مادته الخامسه والمتعلقة «بأن لاتكون السلعة مخالفة للمواصفات القياسية والالزامية المعتمدة» في الشروط العامة التي يتم تداولها في الأسواق، إذ تمكن الفريق من ضبط المخزن الذي يقوم بإعادة توزيع بعض المواد غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت أن الفريق من خلال جولة تفتيشية له بقيادة وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي، ضبط الكمية الموجود في المخزن والتي كانت عبارة عن مشروبات طاقة وعددها 21 ألف كرتون و5 طن من الحلويات، بالإضافة الى 750 كرتون شاي غير مطابق للمواصفات.

وأكدت الوزارة أنها ضبطت الكمية المخالفة قبل أن يقوم المخزن بتوزيعها على مراكز البيع.

وأشارت الى أنه تم تحريز الضبطية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مشددة أن فرقها التفتيشية ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال المستهلكين ولن تسمح بتجاوز القانون.