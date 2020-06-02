“الشؤون”: غير صحيح.. إعادة الفتح الكامل للتعاونيات دون استخدام الباركود

نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، ما تم تناقله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة الفتح الكامل للجمعيات التعاونية والسماح بالتسوق داخلها دون حجز موعد مسبق عبر النظام الآلي الخاص بوزارة التجارة «الباركود».

وقال شعيب، في تصريح صحافي، إن «العمل بنظام «الباركود» مستمرا ولم ولن يتوقف بناءً على تعليمات مجلس الوزراء وتوصيات السلطات الصحية»، مؤكدا أنه ما يشاع خلاف ذلك عار تماما عن الصحة، ويفتقر إلى المصداقية.

داعياً الجميع إلى الحصول على الاخبار من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء ما ينشر في بعض المواقع من معلومات مغلوطة غير صحيحة.