“الزراعة”: استئناف توزيع الأعلاف المدعومة بدءا من الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان الهيئة ستقوم بصرف الأعلاف المدعومة لمربي الثروة الحيوانية اعتباراً من يوم الأحد المقبل وذلك من خلال حجز موعد عن طريق موقع وزاره التجارة، وسيكون ذلك من خلال الرقم المدني لمربي الماشية والثروة الحيوانية، لافتة إلى ان أيام التوزيع ستكون من الأحد حتى الخميس من كل اسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.

واضافت ان توزيع الأعلاف غير المدعومة مستمر يوميا من السنه الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا في مركز خدمة المواطن بمقر الهيئة في منطقه الرابية.