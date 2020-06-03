وزير الخارجية التونسي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع الكويت

دعا وزير الخارجية التونسي نور الدين الري اليوم الاربعاء الى تعزيز العلاقات بين بلاده ودولة الكويت لاسيما في المجالين التجاري والاستثماري.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها ان هذه الدعوة جاءت خلال اللقاء الذي جمع بين الوزير الري وسفير الكويت لدى تونس علي الظفيري.

وذكر البيان ان وزير الخارجية التونسي اكد خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين داعيا الى تعزيزها “والارتقاء بها إلى أعلى المراتب”.

وتوجه الوزير الري بالشكر للكويت على ما قدمته من تسهيلات خلال عملية إجلاء التونسيين العالقين جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» موضحا “وهذا تأكيد متجدد على عمق علاقات الأخوة والشراكة القائمة بين البلدين”.

وتطرق الى التعاون المالي المتميز بين بلاده ودولة الكويت مؤكدا اهمية “دفع نسق المبادلات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التعاون الاستثماري بينهما”.

من جهته أكد السفير الظفيري حرص بلاده من منطلق ما يجمعها مع تونس من علاقات أخوة وتعاون متينة “على توظيف كافة فرص الشراكة بين البلدين لخدمة المصلحة المشتركة للشعبين”.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على تقارب وجهات نظر البلدين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والحرص على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا العربية والإسلامية.