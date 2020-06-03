غسيل وتعقيم 2438 حاوية مختلفة الأحجام بـ«العاصمة»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بتنفيذ جولات ميدانية من قبل المفتشين للتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة كثفت الجهود المبذولة من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة من خلال تنفيذ جولات ميدانية واسعة النظاق بمناطق المحافظة للتأكد من مستوى النظافة بالمناطق ومتابعة عملية غسيل وتعقيم الحاويات.

وأشارت العلاقات العامة إلى أن ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة قامت خلال اليومين الماضيين بغسيل وتعقيم 1480 حاوية سعة 240 لتر، 645 حاوية سعة 1100 لتر فضلا عن غسيل وتعقيم 313 سله متحركة.

وبينت العلاقات العامة أنه تم نقل 148 درب من النفايات البلدية والسكانية، ونقل 139 درب من النفايات الإنشائية والمخلوطة إلى جانب 141 درب من النفايات السكراب والأثاث والأشجار.