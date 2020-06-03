وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أيرلندا

تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية أيرلندا الصديقة سيمون كوفيني الذي قدم خلاله شرحا لآخر التطورات المتعلقة بترشح بلاده لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2021-2022.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» حول العالم وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتصدي لتداعياتها.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات هذه الجائحة والحد من انتشارها وضرورة دعم أعمال المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

ومن ناحيته، جدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الشكر والثناء على كافة التسهيلات التي قدمتها السلطات الأيرلندية بشأن إعادة المواطنين الكويتيين العالقين في أيرلندا وتيسير عمليات إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما جدد تضامن دولة الكويت مع الإجراءات التي تتخذها أيرلندا في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد» متمنيا لأيرلندا وشعبها الصديق السلامة وتجاوز هذه الأزمة.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية جمهورية أيرلندا خلال الاتصال بالاجراءات التي تتخذها دولة الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء متمنيا للجميع السلامة منه ومن تداعياته.

كما تناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين اضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.