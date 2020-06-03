11 مليون دينار أعمال ممتازة لموظفي «الصحة»

بدأت وزارة الصحة بإيداع الأعمال الممتازة اليوم، في حسابات الموظفين في بعض الإدارات والمناطق الصحية لمختلف الوظائف الإدارية والطبية والفنية.

وكانت الوزارة قامت بحصر الأسماء المرشحة لمكافأة الأعمال الممتازة، التي تشمل مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ورؤساء الأقسام والوظائف الإدارية والمعاونة، حيث تبدأ المكافأة من 200 دينار وصولا إلى 1500 دينار.

ومن أبرز الشروط لحصول المرشح على تقدير «امتياز» عدم وجود عقوبة تأديبية للمرشح خلال السنة المالية الماضية، وألا تتجاوز مدة الإجازات المرضية للمرشح خلال العام 15 يوما.

والجدير بالذكر أن المبلغ المرصود لها 11 مليون دينار.