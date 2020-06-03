قوة الواجب «سند» بالجيش.. جهود مشتركة وعمل متواصل

انطلاقاً من دور وزارة الدفاع الدائم في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد « COVID-19 » قامت قوة الواجب “سند ” بالجيش الكويتي منذ صدور الأمر بتشكيلها بدور مميز وعمل دؤوب متواصل من خلال مشاركتها في تطبيق العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية والأمنية الواجب تنفيذها في مثل الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وفي هذا الصدد أفاد آمر قوة الواجب “سند” اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي بأنه تفعيلاً لدور الجيش الكويتي في دعم المجتمع المدني ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، والمساهمة في التعامل مع الأزمات وإدارتها وتسخير كافة موارد الجيش وإمكانياته لخدمة مختلف الجهود التي تهدف إلى مواجهة الأزمة الصحية الراهنة، والتي استنفرت لمواجهتها مختلف الجهات الرسمية في البلاد، بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور وبمتابعة رئيس الأركان العامة للجيش ونائب رئيس الأركان العامة للجيش، حيث تم تشكيل قوة الواجب “سند” وبالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني بهدف توحيد جهود الجهات الأمنية وتحقيق الفائدة المرجوة منها في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة.

بدوره أوضح مدير عمليات قوة الواجب “سند” العميد الركن محمد تركي المطيري بأنه وفور صدور توجيهات آمر القوة، تم البدء باصدار التعليمات المتعلقة بوضع الخطط لمساندة الأجهزة الأمنية بالبلاد، بالإضافة إلى جميع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، وبالتنسيق مع عمليات وزارة الداخلية ووزارة الصحة، حيث تم تكليف قوة الواجب “سند” بمهمة حماية مستودعات المخزون الإستراتيجي للغذاء والدواء ، وتأمين المحاجر الصحية والمستشفيات الميدانية بالإضافة إلى تطبيق قرار فرض حظر الشامل وأيضا تنفيذ قرارات العزل التام لبعض المناطق، وذلك بالتنسيق الدائم والعمل المتواصل مع مختلف الجهات المشاركة بقوة واجب “سند” من مختلف وحدات الجيش الكويتي، والتي أسهمت بدورها في نجاح المهمة التي كلفت بها القوة.

هذا وقد بين العميد الركن عادل غانم الرجيب آمر قيادة الشرطة العسكرية التابعة لقوة واجب سند، تم تكليف الشرطة العسكرية بتأمين وعزل منطقة الفروانية والقيام بعمليات التأمين لمداخل ومخارج المنطقة والتأكد من تصاريح الدخول والخروج للمصرح لهم، وذلك بالتنسيق الدائم والمتواصل مع وزارة الداخلية، وتعتبر منطقة الفروانية ضمن حدود مسؤولية قيادة الشرطة العسكرية.

من جانبه بين مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي بأن الكلية وبعد صدور الأمر بإنضمامها لقوة الواجب “سند” تم تكليفها بالعديد من المهام والتي تمثلت بتوفير الحماية الكاملة لبعض المواقع الحيوية والإستراتيجية في منطقة الشويخ الصناعية.

وفيما يتعلق بالمهام والواجبات التي قام بتنفيذها لواء صالح المحمد الآلي /94 التابع لقوة الواجب “سند” تحدث مساعد آمر اللواء العقيد الركن خالد أحمد الخيري موضحاً بأن اللواء قد قام بعمليات التأمين للعديد من المناطق جنوب البلاد ضمن قطاع المسؤولية المكلف بها ، وبالتحديد في مدينتي الأحمدي وصباح الأحمد السكنية عن طريق السيطرة على مداخل ومخارج المنطقتين وتسيير الدوريات الداخلية للتأكد من تطبيق قرار حظر الشامل الذي أصدره مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق الدائم والمتواصل مع وزارة الداخلية.