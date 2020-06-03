الوزير العفاسي: «المحامين» شريكة «العدل» في العودة التدريجية للحياة الطبيعية

استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم بمكتبه في معهد الدراسات القضائية، رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان وأعضاء مجلس ادارة الجمعية، بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، للتباحث حول بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه الجمعية.

وقال العفاسي إن جمعية المحامين شريكة «العدل» في خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وإن الوزارة تساند وتدعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها وتطلعاتها وتطوير مهنة المحاماة، مشيداً بدورها الحيوي في إرساء دولة القانون، وتوفير منظومة العدالة.

ووجه العفاسي بإعادة تشكيل لجنة تذليل العقبات بين الوزارة والجمعية، لتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه عمل المحامين برئاسة وكيل الوزارة وعضوية رئيس الجمعية وعدد من الادارات المعنية.