المكراد تفقد عملية فرز وتوزيع الأدوية

قام مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير، بزيارة تفقدية إلى مركز الإسناد الكائن في منطقة الري، للاطلاع على عملية فرز وتوزيع الأدوية التي تقوم بها الفرق المكلفة من الإدارة العامة للإطفاء لكي تصل الى منازل المرضى.

ونقل المكراد تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بمناسبة تجاوز عدد الوصفات الطبية التي تم توصيلها منذ أواخر شهر مارس الماضي حتى اليوم، إلى أكثر من 45 ألف وصفة طبية.

واستمع المكراد إلى شرح مفصل عن خطة توزيع الأدوية من مراقب السلامة والصحة المهنية المقدم فايز النصار، والإجراءات التي تتبعها الفرق لإيصال الأدوية في اليوم نفسه بعد استلامها من صيدليات وزارة الصحة، لتصل إلى منازل المرضى دون اي تأخير، كما شرح رئيس الفرق المكلفة بالتوصيل من صيدليات منطقة الصباح الصحية المقدم محمد الملا عن تفاصيل هذه العملية.