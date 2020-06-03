جمعية الفروانية: إصابة 10 موظفين بفيروس كورونا

أعلنت جمعية الفروانية، اليوم الأربعاء، اصابة 10 موظفين لديها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمعية في بيان لها، منذ بداية الأزمة الحالية ولم نذخر جهداً في اتخاد الاجراءات الوقائية اللازمة والتي من شأنها المحافظة على سلامة المساهمين وأهالي المنطقة.

وأضافت: من باب الشفافية والمصداقية تم عمل فحص احترازي عشوائي لمجموعة من الموظفين بعد إجراء 50 مسحة بالتنسيق مع وزارة الصحة وقد تبين وجود 10 حالات بفيروس كورونا.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتخصيص يوم لكافة العاملين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية للتأكد والاطمئنان على صحتهم مؤكدة بأنه سيتم اغلاق السوق المركزي والفروع اليوم الساعة 11 مساءً للتعقيم وستباشر العمل غداً الساعة 7 صباحاً بعد التعقيم.