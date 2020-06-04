رئيس الحرس الوطني: نعتز بما تميزت به «الكويتية» وما حققته في مسيرتها المشرقة من إنجازات ومواقف وطنية مخلصة

تحتفل جريدة «الكويتية» بعد غد السبت الموافق السادس من يونيو، بمرور 9 سنوات على إصدارها وتطورها السريع، حيث بلغ عدد متابعيها في «تويتر نبض» أكثر من 652 ألف متابع، كما بلغ عدد متابعيها على موقع «تويتر» أكثر من 68 ألف متابع.

وقد تلقت أسرة جريدة الكويتية برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لصدورها بصفة يومية من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني،

جاء فيها:

الأخ الفاضل الدكتور / زهير إبراهيم العباد رئيس تحرير جريدة الكويتية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بمناسبة ذكری صدور جريدتكم الغراء يسرنا أن نهدي إليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار.

وإننا إذ نعتز بما تميزت به جريدتكم وما حققته في مسيرتها المشرقة من إنجازات ومواقف وطنية مخلصة كان لها أطيب الأثر في تعلق جمهور قرائها بها، کما أنها حرصت على أداء دورها الوطني المميز.

فإننا نشيد بهذا الصرح الإعلامي البارز متمنين أن تواصل جريدتكم الغراء دورها الريادي في الجو الديمقراطي الذي تنعم به صحافتنا الحرة، وأن تكون على الدوام نبراسا للرأي الحر.

وكل عام وانتم بخير

سالم العلي الصباح

رئيس الحرس الوطني