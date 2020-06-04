السعدون: البلاد تدخل مربعانية الصيف «البوارح» الأحد المقبل.. حتى 16 يوليو

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن البلاد تدخل يوم الأحد المقبل مربعانية الصيف أو «البوارح» والتي تمتد فترة 39 يوما وتستمر إلى 16 يوليو المقبل.

وقال السعدون لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن فترة المربعانية تقع ضمن موسم الثريا والتويبع والجوزاء الأولى وبها ثلاث نجوم او أنواء وهي نوء الثريا ونوء الدبران «التويبع» ونوء الهقعة وكل نوء يستمر 13 يوما .

وأوضح أن الفترة تسمى بالبارح الكبير أو بارح الثريا “وستشرق الثريا في السابع من يونيو الجاري في الفجر لكن لا تشاهد لأنها قريبة من الشمس حتى 13 الجاري وحينها يمكن مشاهدتها وبها يحدث الانقلاب الصيفي إذ تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 الجاري ويبدأ الحر بالزيادة بما يسمى حر الانصراف في 25 الجاري كما تأتي خلالها رياح تسمى «السموم» وهي رياح جافة وحارة وموعدها حوالي الخامس من يوليو المقبل”.

وذكر أنه تغلب على هذه الفترة الرياح الشمالية الغربية السريعة التي تتجاوز سرعتها فيها 50 كيلومترا في الساعة أحيانا وتكون محملة بالغبار وهي رياح حارة جافة تقدم من الأراضي الشمالية الغربية الصحراوية الجافة وقد تتخللها أيام سكون وأحيانا تهب الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوبة نظرا إلى عبورها على المسطح المائي من الخليج العربي.

وأرجع هبوب الرياح الشمالية الغربية إلى وجود المنخفض الهندي الموسمي الذي ينشط في هذا الفترة ويسبب هبوب الرياح الشمالية من المناطق ذات الضغط المرتفع الشمالية بسبب برودتها النسبية وعند مرور الرياح بالمسطحات الترابية الحارة في الصحراء العربية التي تقع بين العراق وسوريا وشمال السعودية ترتفع حرارتها وتكون الرياح حارة جافة .