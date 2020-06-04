«الأوقاف»: 22 مليون مشاهدة حظيت بها أعمال إدارة الإعلام منذ جائحة «كورونا»

أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صلاح أبا الخيل أن إدارة الإعلام وبتوجيهات من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أنتجت العديد من الأعمال الفنية كالفلاشات، والأنفوجرافيك، والتصاميم التوعوية والإرشادية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال أبا الخيل في تصريح صحفي إن الأعمال التي أنتجتها الإدارة حققت رواجاً كبيراً سواء داخل الكويت أو خارجها، وذلك بعدما سجلت أكثر من 22 مليون مشاهدة حتى الآن لجميع أعمالها التي شملت: ” فيديو كليب خاص بحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه بعنوان “حاضر وتبشر يالأمير” بعد كلمته التي ألقاها سموه في العشر الأواخر من شهر رمضان الفائت، وخطر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، ودليل التعامل الشرعي مع فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، والدليل التوعوي للتعامل مع فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر التجول، وما قدمته دولة الكويت من جهود حكومية، واستثمار الإجازة داخل المنزل، ورسالة وزير الصحة د. باسل الصباح، ومسابقة رمضان شهر الغفران، وتطبيق رمضان في بيتك، وفي مختلف المواقع.

وتابع أبا الخيل: وانطلاقاً من تلك المسؤولية أخذت إدارة الإعلام على عاتقها وفق الاختصاصات المنوطة بها، ووفق هيكلها التنظيمي علو شأن الرسالة الإعلامية والتوجيهية والتثقيفية الأمر الذي جعلها تقوم بدورها خير قيام خلال هذه الفترة .

وأكد استمرار إدارة الإعلام في تنفيذ توجيهات وتعليمات الوزير المستشار الدكتور فهد العفاسي باعتبار أن وزارة الأوقاف شريك رئيس مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال التوجيهات والإرشادات الدينية المتعلقة بحفظ النفس والمساهمة بسلامة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

وفي ختام تصريحه شكر أبا الخيل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي على جميع الجهود التي يقوم بها لاسيما خلال أزمة كورونا، ومتابعته الشخصية والحثيثة لجميع الأعمال التي تم إنجازها، وكذلك دعمه اللا محدود للإدارة مما جعلها تقوم بعملها على أكمل وجه.