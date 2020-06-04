بلدية «الجهراء»: غسيل وتعقيم 2620 حاوية مختلفة الأحجام

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية من قبل المفتشين للتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد. .

وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة بأن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء كثفت الجهود المبذولة من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة من خلال تنفيذ جولات ميدانية واسعة النظاق بمناطق المحافظة للتأكد من مستوى النظافة بالمناطق ومتابعة عملية غسيل وتعقيم الحاويات .

وأشارت العلاقات العامة إلى أن ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة قامت بغسيل وتعقيم 2620 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة.

وبينت العلاقات العامة بأنه تم رفع و نقل 2750 م3 من المخلفات مجهولة المصدر فضلا عن تنظيف 16 منطقة من مناطق المحافظة اليا ،الى جانب تعقيم جميع الأسواق المركزية في المحافظة من الخارج وسوق الخضار.